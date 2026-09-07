Rasgar as meias dos jogadores de futebol deixou de ser apenas um fenômeno passageiro dentro dos campos, depois que os furos nas meias de Ismael Saibari, o novo astro do Bayern de Munique, se tornaram assunto no Campeonato Alemão, em meio a questionamentos sobre a legalidade da prática e se o jogador marroquino teria de fato infringido os regulamentos da competição.

Durante a partida do Bayern de Munique contra o Schalke, que terminou empatada em 0 a 0, Saibari, de 25 anos e recém-chegado à equipe da Baviera, apareceu com meias que continham 12 furos, fazendo com que suas pernas parecessem estar dentro de um pedaço de queijo suíço, segundo informou o jornal alemão "Bild".

Os furos nas meias não são um fenômeno novo no futebol, já que diversos jogadores recorrem a eles com o objetivo de aliviar a pressão causada pelo aperto das meias em torno dos músculos da perna, especialmente com o aumento da intensidade do esforço físico durante as partidas.

Um especialista inglês explicou ao jornal "Mirror" que os músculos das pernas dos jogadores de futebol incham durante a partida devido ao maior fluxo de sangue provocado pelo esforço físico, o que pode deixar as meias mais apertadas e aumentar a pressão sobre os músculos.

O próprio Saibari falou sobre o assunto recentemente, após seu grande desempenho na vitória por 5 a 1 sobre o Stuttgart, quando disse ao jornal "Bild" que a questão está ligada a garantir que suas meias não fiquem apertadas demais, esclarecendo que os músculos de suas pernas são grossos.

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Os furos nas meias de Saibari são permitidos?

Apesar de o fenômeno ser comum entre os jogadores, os regulamentos do Campeonato Alemão parecem claros a respeito. De acordo com o anexo quatro dos regulamentos de licenciamento da Liga Alemã de Futebol, e especificamente as diretrizes relativas às roupas e aos equipamentos de jogo publicadas em 5 de dezembro de 2025, o item 42.1 c.3, referente às roupas e aos acessórios, determina que "as meias internas e as meias comuns visíveis não devem conter furos".

Sendo assim, os furos presentes nas meias de Saibari não estão, em tese, de acordo com o texto dos regulamentos em vigor no Campeonato Alemão. Mas a existência de furos nas meias não significa necessariamente que o árbitro vá intervir em todos os casos, o que foi esclarecido por Lutz Wagner, especialista em arbitragem, em declaração ao jornal "Bild".

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Wagner, de 63 anos, disse que a Fifa e a International Football Association Board decidiram que o árbitro deve certificar-se de que a distinção de cores esteja clara para ele, apontando que esse é o ponto mais importante do ponto de vista do árbitro.

E acrescentou que o árbitro precisa intervir se a distinção deixar de estar clara ou garantida, pois a questão está diretamente relacionada à sua capacidade de identificar o jogador que cometeu a infração.

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O motivo não está relacionado apenas à aparência ou à forma como as meias se apresentam, mas à capacidade do árbitro de reconhecer rapidamente o jogador que cometeu a infração. Em caso de confusão visual causada pelas meias ou pelos equipamentos, o árbitro pode ter dificuldade em identificar o jogador responsável pela infração, o que pode levar à aplicação do cartão ao jogador errado.

Dessa forma, as meias furadas de Saibari se transformaram em um caso chamativo no Campeonato Alemão, não apenas pelo grande número de furos, mas também pelo questionamento sobre até que ponto estão de acordo com os regulamentos, e se os árbitros as considerarão uma infração que exige intervenção ou se permanecerão apenas um detalhe curioso dentro do campo.