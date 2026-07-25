O presidente norte-americano Donald Trump entrou na polémica em torno do boné usado por Ferran Torres, estrela da seleção de Espanha, durante as celebrações da conquista do título do Campeonato do Mundo de 2026, garantindo que o considerou uma "bela homenagem" ao movimento MAGA e recusando encará-lo como uma provocação a si próprio.

Torres, autor do golo da vitória da Espanha sobre a Argentina (1-0 após prolongamento) na final do Mundial, apareceu durante as celebrações na capital, Madrid, com um boné onde se lia "Make Spain Great Again" (Tornar a Espanha Grande Novamente), numa clara alusão ao famoso slogan de Trump "Make America Great Again".

O boné provocou uma ampla onda de polémica em Espanha, com opiniões divididas entre os que o consideraram uma mensagem política ou um apoio à corrente de direita, e os que viram nele apenas uma brincadeira ou uma provocação à presença marcante de Trump durante a cerimónia de entrega do troféu do Mundial.

Torres, que se encontra atualmente de férias, não emitiu qualquer comentário para esclarecer as razões por trás do uso do boné, o que abriu a porta a interpretações divergentes tanto em Espanha como nos Estados Unidos.

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Divisão política em Espanha

A polémica transformou-se num palco de disputa política, sobretudo porque o partido de direita espanhol Vox já havia utilizado um slogan semelhante antes do arranque do Campeonato do Mundo, o que levou figuras da direita a defender o jogador do Barcelona, em contraste com as críticas de partidos e figuras associadas à esquerda.

A deputada Carina Mejías afirmou, em comentário às críticas dirigidas a Torres: "A inveja foi sempre o combustível das mentes pequenas. Enquanto alguns se ocupam a criticar, Ferran Torres responde no lugar mais importante... dentro do campo".

Trump: toda a gente quer juntar-se ao movimento

A questão chegou à Casa Branca, depois de a conta oficial da instituição na plataforma "X" ter publicado um comentário em que se lia: "Toda a gente quer fazer parte do movimento", numa alusão ao slogan MAGA.

Durante uma conferência de imprensa em Washington, foi pedido a Trump que comentasse a polémica, ao que respondeu, segundo noticiou a rede francesa RMC : "É um jogador extraordinário. Usou um boné (Tornar a América Grande Novamente). Foi um gesto fantástico, e acredito que o fez de boa-fé. Agradecemos-lhe por isso".

Com esta declaração, Trump esclareceu a sua posição sobre o episódio, garantindo que não viu no gesto da estrela da seleção de Espanha qualquer ofensa ou provocação, considerando-o antes uma expressão positiva do seu mais famoso slogan político.