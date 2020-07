Irmão de lateral do Tottenham é assassinado na França

Christopher Aurier morre nesta segunda-feira após ser baleado na região do estômago

O irmão de Serge Aurier, Christopher, morreu nesta segunda-feira após ser baleado na saída de uma boate em , na . Aos 26 anos, Christopher não sobreviveu aos tiros que os atingiram na região do estômago.

As autoridades francesas iniciaram uma investigação sobre quem é o responsável pelo assassinato, com o culpado ainda em liberdade depois de fugir do local.

O crime aconteceu por volta das 5h da manhã (horário de Toulouse). Christopher chegou a ser levado ao hospital, mas já estava sem vida.

Serge Aurier estava em campo poucas horas antes do crime acontecer. Ele atuou os 90 minutos do clássico do norte de Londres entre e , vencido pelo Spurs por 2 a 1.

Em pronunciamento via Twitter, o Tottenham mandou suas condolências à família de Aurier. "Todos no clube estão abalados com a notícia do falecimento do irmão de Serge Aurier. Nossos sentimentos a família e amigos."

Assim como o irmão, Christopher também era jogador de futebol. Ele atuava pelo Toulouse Rodeo, time da quinta divisão francesa. A carreira dele não decolou como a do irmão, que também é o capitão da seleção da .