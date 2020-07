Tottenham x Arsenal ao vivo: siga em tempo real o jogo da Premier League

Martinez; Bellerín, Mustafi, David Luiz e Kolasinac; Ceballos, Xhaka e Tierney; Pepe, Lacazette e Aubameyang.

📋 Our north London derby team news…



🇨🇮 Pepe returns to the side

🇬🇦 Auba also starts

🇫🇷 Laca completes the front line



#️⃣ #TOTARS