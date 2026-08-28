Iraola: temos um grande vazio após a saída de Salah e precisamos preenchê-lo

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, quebrou o silêncio que cerca o futuro da equipe após a saída de seu astro egípcio Mohamed Salah, falando com franqueza sobre a dificuldade do clube em encontrar um substituto que preencha o enorme vazio deixado pelo Faraó no reduto de Anfield.

Mohamed Salah havia decidido deixar o Liverpool em junho passado, um ano antes do fim de seu contrato, em uma mudança chocante que terminou com sua ida ao clube turco Trabzonspor, deixando para trás uma grande lacuna no ataque do Liverpool.

Desde sua saída, o Liverpool foi associado a mais de um nome para sucedê-lo, com destaque para o astro francês Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain, com relatos da imprensa indicando que o clube inglês está próximo de fechar o negócio por 120 milhões de libras esterlinas.

Em entrevista exclusiva ao ídolo do clube Steven Gerrard para o canal inglês TNT Sports, Iraola foi questionado sobre os últimos desdobramentos desse assunto delicado, e sua resposta trouxe muita expectativa: "Espero que estejamos perto, especialmente porque temos apenas quatro ou cinco dias pela frente na janela de transferências de verão".

E o técnico do Liverpool acrescentou: "Fomos pacientes até agora, acredito que precisamos de mais paciência também, mas há muitas coisas já em andamento. Esperamos anunciar as coisas rapidamente, porque essa posição estava entre as nossas prioridades, especialmente após a saída de Mohamed Salah".

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Ele encerrou suas declarações reafirmando a dimensão do desafio que o clube enfrenta, dizendo: "Todos sabem que temos um grande vazio que precisamos preencher. Esse foi o principal foco da nossa atenção nesta janela de transferências".

E a torcida do Liverpool segue na expectativa, aguardando o anúncio oficial do sucessor de Salah, antes do fechamento da janela de transferências de verão.