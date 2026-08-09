Apesar do clima excepcional que envolveu os primeiros jogos de Andoni Iraola no estádio "Anfield", as coisas não correram como o técnico espanhol esperava, depois de o Liverpool desperdiçar sua vantagem de dois gols pela segunda partida consecutiva, caindo diante do Monaco em um confronto que expôs uma série de pontos de interrogação que precisam de respostas antes do início da nova temporada.

Os torcedores do Liverpool se aglomeraram nas ruas ao redor do estádio "Anfield" para receber Iraola e sua equipe no primeiro jogo que o treinador disputa em casa, em meio a uma presença total do público e a um enorme clima de entusiasmo, anunciando o início de uma nova era sob o comando do novo diretor técnico.

Mas o entusiasmo dos torcedores não se refletiu por completo dentro de campo, já que o Liverpool repetiu o cenário ocorrido em sua partida anterior contra o Leeds, depois de desperdiçar sua vantagem de dois gols, ainda que isso tenha acontecido após Iraola fazer uma série de substituições, o que expôs um problema evidente relacionado à profundidade do elenco e à qualidade das alternativas.

Iraola: não conseguimos manter o nível que queremos

Iraola disse, em declarações ao canal do clube "LFC TV" reproduzidas pela "BBC Sport" após o jogo: "Foi exatamente parecido com a partida que disputamos contra o Leeds".

E acrescentou: "Fizemos um bom primeiro tempo, especialmente nos primeiros trinta minutos. No momento, talvez não tenhamos mais do que isso em termos dos níveis exigidos para atuar dessa forma. Eles mereceram virar o resultado a seu favor".

E prosseguiu: "Vencemos nossos dois primeiros jogos de preparação para a temporada, mas não conseguimos manter o nível exigido durante todos os períodos das duas últimas partidas. Assim que fizemos algumas mudanças, o cansaço começou a aparecer nos jogadores, e não conseguimos mais manter aquele nível".

O treinador do Liverpool concluiu suas declarações dizendo: "Portanto, ainda temos trabalho a fazer".

Crise no coração da defesa antes do início do campeonato

Restam a Iraola dois jogos de preparação para a temporada, que são dois confrontos consecutivos contra o Como no dia 16 de agosto, antes de o Liverpool iniciar sua trajetória na Premier League.

E com a aproximação da data de início da caminhada da equipe na competição, diante do Newcastle daqui a duas semanas, a pergunta mais destacada continua sendo sobre a identidade do jogador que ocupará a posição de zagueiro ao lado do capitão Virgil van Dijk.

Van Dijk voltou a participar no confronto contra o Monaco, ao lado de Alisson Becker e Cody Gakpo, após um longo período de descanso que se seguiu à sua participação na Copa do Mundo.

Van Dijk começou a partida ao lado do jovem zagueiro Ivan Ndoye, de 18 anos, que parece um talento extremamente promissor, mas que pode ser obrigado a sair por empréstimo durante a atual temporada por causa de problemas relacionados à autorização de trabalho.

E foi notável que o Liverpool terminou a partida com a presença de Luke Chambers e Wataru Endo na posição de zagueiro, o que reflete a dimensão da necessidade de reforçar essa posição antes do início da temporada.

Araújo se aproxima e Jaquié espera o retorno

Ao mesmo tempo, Ronald Araújo, de 27 anos, concluiu os exames médicos no domingo, aproximando-se da conclusão dos procedimentos de sua transferência para o Liverpool por empréstimo por uma temporada, vindo do Barcelona, com uma opção de compra por cerca de 47,2 milhões de libras esterlinas.

Já Jeremie Jaquié, de 21 anos, ainda não participou dos treinos completos desde sua transferência para o Liverpool vindo do Rennes.

Jaquié havia sofrido uma lesão no ombro em fevereiro passado, e também teve recentemente um pequeno problema no joelho, porém o Liverpool está otimista quanto à sua capacidade de participar da próxima partida contra o Como no fim de semana.

Iraola disse sobre a situação do jogador: "Tínhamos dúvidas sobre escalar Jeremie Jaquié. Decidimos não colocá-lo, mas ele estará pronto para o próximo jogo. A coisa está demorando um pouco mais do que esperávamos".

Em sua mensagem dirigida aos torcedores do Liverpool através do programa da partida, Iraola falou sobre seu desejo de construir uma equipe com a qual os torcedores sintam uma ligação verdadeira, e da qual se orgulhem pelo que apresenta dentro de campo, apontando que o amistoso contra o Monaco representa um passo importante nesse caminho.

Mas a derrota expôs, ao mesmo tempo, alguns aspectos que ainda precisam de trabalho, especialmente diante da incapacidade da equipe de manter seu nível quando as mudanças começam a afetar a coesão do elenco.

Wirtz e Isak: o ponto de luz em meio à derrota

E apesar da derrota diante do Monaco, o desempenho da dupla Florian Wirtz e Alexander Isak deu a Iraola e aos torcedores do Liverpool um motivo claro para o otimismo antes da nova temporada.

Os dois jogadores terão um papel central no projeto da equipe, especialmente porque o custo de contratá-los juntos chegou a 225 milhões de libras esterlinas durante o último verão.

A dupla demonstrou uma sintonia notável durante a partida, com Wirtz jogando atrás de Isak na posição de armador "número 10", enquanto o atacante sueco conseguiu marcar o primeiro gol com um toque magnífico de pé direito.

Wirtz foi o melhor jogador do Liverpool em campo e, depois de ter marcado na partida anterior contra o Leeds, em Chicago, pareceu ter marcado também o segundo gol diante do Monaco, porém a identidade do autor do último toque permaneceu incerta.

Isak disse aos jornalistas após a partida, em declarações ao canal do clube "LFC TV": "Acho que concordamos que tanto eu quanto o Flo [Florian Wirtz] tocamos na bola, mas, sinceramente, não sei qual de nós deu o primeiro ou o último toque".

E esse lance revela a sintonia existente entre os dois, que pode se tornar uma das principais armas do Liverpool durante a próxima temporada, especialmente se Iraola conseguir construir um sistema ofensivo que aproveite ao máximo suas capacidades.

E sobre o quanto está gostando de trabalhar sob o comando de Iraola, Isak expressou sua satisfação com o clima dentro da equipe, afirmando que os jogadores trabalham duro para chegar à melhor condição possível antes do início da temporada.

O atacante sueco disse: "É realmente ótimo. Sinto que o moral dentro do grupo é excelente, e todos nós trabalhamos duro para garantir que as coisas deem certo. Vamos nos empenhar totalmente para estarmos em plena prontidão com o início da temporada".