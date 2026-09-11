Andoni Iraola, técnico do Liverpool, exigiu que os jogadores dos Reds comecem o duelo contra o Fulham, no sábado, pela Premier League, com força e velocidade, para evitar disputar mais uma partida em que a equipe se veja obrigada a buscar o empate após ficar em desvantagem.

Iraola conquistou um início invicto à frente do Liverpool, mas viu seu time sofrer o primeiro gol em 3 dos seus primeiros 4 jogos sob seu comando, tendo buscado o empate contra o Newcastle e o Nottingham Forest, antes de vencer o Ipswich por 2 a 0, e depois virar a desvantagem em uma vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid.

O Liverpool havia falhado em marcar durante o primeiro tempo de seus dois primeiros jogos no campeonato, antes de Alexander Isak marcar dois gols que conduziram a equipe diante do Ipswich durante os primeiros 10 minutos da partida da última sexta-feira, algo que Iraola busca mudar.

Iraola disse, em entrevista coletiva: "Acredito que a equipe tem gols dentro de si. Em todos os jogos fomos perigosos, criamos as chances, marcamos dois gols em cada partida, e poderíamos ter marcado mais em alguns desses jogos, mas agora a questão é sermos mais eficientes".

E acrescentou: "Não sofrer os dois gols diante do Newcastle, não sofrer os gols diante do Forest, e também o momento em que sofremos os gols, porque acredito que não começamos os jogos suficientemente bem. Tivemos um precedente positivo diante do Ipswich, e as partidas ficam muito mais confortáveis quando começam dessa maneira".

E continuou: "Nos outros jogos, começamos em desvantagem, e depois você precisa fazer muito esforço para voltar. É evidente que quero marcar o primeiro gol, e depois disso tudo fica mais fácil, mas precisamos ter a mentalidade certa".

E complementou: "Diante do Atlético, acredito que tivemos uma chance depois de cerca de 15 segundos, e Alexis Mac Allister teve uma chance muito clara de marcar, e depois todos dizem: começo incrível, você marca e tudo muda, mas acredito que o início dos jogos talvez seja um dos aspectos em que podemos melhorar um pouco".

E prosseguiu: "No segundo tempo costumávamos ser melhores, mas quero que tentemos impor nosso estilo desde o início, porque tudo fica mais fácil".

O Liverpool enfrenta o Fulham, que não conquistou nenhum ponto sob o comando do ex-técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que já vem sofrendo pressão por conta do início lento da equipe.

Iraola completou: "Jogamos apenas 3 partidas na Premier League, e é muito cedo para tirar grandes conclusões sobre qualquer equipe, e acredito que o Fulham é um ótimo exemplo disso".

E seguiu: "Acredito que eles jogaram bem nas três partidas, sinceramente. Perderam as três partidas por um gol de diferença. Acredito que, se você olhar para as muitas estatísticas que eles têm sem saber quantos pontos conquistaram, você pensaria que têm pelo menos 5 pontos, porque estavam controlando os jogos".

O confronto com Arbeloa será, para Iraola, um tipo diferente de disputa quando os dois técnicos se encontrarem na linha lateral.

Os dois técnicos já jogaram juntos pela seleção da Espanha, mas Iraola reconheceu que o técnico do Fulham costumava levar a melhor sobre o ex-zagueiro do Liverpool naquela época.

Iraola concluiu: "Acredito que jogamos juntos pouquíssimas vezes na seleção. De uma forma ou de outra, disputávamos a mesma posição, mas ele teve mais sucesso, porque disputou mais jogos do que eu!".



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