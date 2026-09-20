Iraola após a classificação do Bournemouth: nossa defesa nos dá a solidez necessária

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, extraiu os pontos positivos da vitória de sua equipe fora de casa (1 a 0), diante do Bournemouth, na noite deste domingo, pela quinta rodada da Premier League.

Iraola disse, em entrevista à rede "Sky Sports" após a partida: "É evidente que estou feliz com o resultado, porque sei que este é um lugar difícil para se vir jogar".

E acrescentou o ex-técnico do Bournemouth: "Terminamos o primeiro tempo de forma melhor e fomos melhores no segundo tempo. Foi difícil para nós (no começo)".

E prosseguiu, segundo o que noticiou a rede "BBC": "No segundo tempo, controlamos a partida de forma muito melhor e tivemos chances de liquidá-la. Mas na primeira parte do jogo, não estávamos vencendo as segundas bolas, e quando eles jogam com essa intensidade, você precisa estar no mesmo nível".

Sobre a defesa, explicou: "De modo geral, como equipe, este é o terceiro jogo consecutivo em que mantemos nossa meta intacta. Ainda há algumas coisas a melhorar, mas eles nos dão solidez nos momentos em que precisamos defender".

E sobre a atuação de Florian Wirtz, disse: "O início foi lento, mas depois da primeira fase, Florian nos ajudou a melhorar, e estou muito feliz com sua atuação no segundo tempo".

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