Borussia Dortmund x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Borussia Dortmund recebe a Inter de MIlão na quarta-feira (28), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Signal Iduna Park, em Dortmund, e possui transmissão ao vivo da HBO Max (confira a programação completa de futebol aqui).

O time da casa está na 16ª colocação, com 11 pontos e um retrospecto de três vitórias, dois empates e duas derrotas. A chance do Borussia Dortmund de avançar diretamente é baixa, mas existe. O cenário com a maior probabilidade para a equipe alemã é de permanecer na zona de classificação para os playoffs das oitavas. Na última partida, eles perdeu de 2 a 0 para o Tottenham, fora de casa, com gols de Cristian Romero (14') e Dominic Solanke (37') para os Spurs.

Já a Inter de Milão é a 14ª colocada na tabela, com 12 pontos, os quais vieram de quatro vitórias e três derrotas. Os Nerazzurri estão um ponto atrás dos times que ocupam da 12ª posição (Atlético de Madrid) até a sexta (PSG) — todos com 13 pontos —, o que significa que eles ainda têm chance de se classificar diretamente. Na última partida, a equipe italiana perdeu, em casa, para o Arsenal, por 3 a 1, com dois gols de Gabriel Jesus (10' e 31') e um de Viktor Gyokeres (84') para os Gunners, enquanto Petar Sucic (18') marcou para o time da casa.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Gregory Kobel; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton e Emre Can; Ramy Bensebaini, Felix Nmecha, Jobe Bellingham e Julian Ryerson; Maximilian Beier, Serhou Guirassy e Karim Adeyemi. Técnico: Nico Kovac

Inter de Milão: Yan Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolo Barella, Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan e Federeico Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Christian Chivu

Desfalques

Borussia Dortmund

Lesionados: Marcel Sabitzer e Niklas Süle.

Inter de Milão

Lesionados: Hakam Çalhanoglu e Denzel Dumfries.

Quando é?