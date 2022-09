Internacional x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Nesta quarta-feira (28), Colorado busca emplacar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV

Internacional e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Embalado com duas vitórias seguidas e brigando pelas primeiras posições no Brasileirão, o Internacional deve ter em campo novamente Keiller no lugar de Daniel, que segue em recuperação de um trauma no olho direito, enquanto Igor Gomes pode ser o substituto de Bustos, suspenso.

Do outro lado, o RB Bragantino, que vem de três empates seguidos, aparece no meio da tabela com 34 pontos.

Wellinton, recuperado de lesão muscular, voltar a ficar à disposição.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 5 vitórias, contra três do RB Bragantino, além de seis empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Colorado venceu por 2 a 0.

Escalações:

Escalação do provável INTERNACIONAL: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson (Carlos de Pena), Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

Escalação do provável RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Hyoran); Artur, Helinho e Popó (Carlos Eduardo).

Desfalques

Internacional

Bustos, suspenso, e Daniel, que segue em recuperação de um trauma no olho direito, são desfalques certos.

RB Bragantino

Alerrandro, Bruninho, Gabriel Novaes e Jan Hurtado, no departamento médico, seguem fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Internacional é favorito contra o RB Bragantino nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,82 na vitória do Colorado, $ 3,55 no empate e $ 4,40 caso o Massa Bruta vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,08 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 3,15 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambos os times irão balançar as redes, pagando-se $ 1,93 caso sim, e $ 1,78 caso não.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 27 de setembro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: Beira-Rio – Porto Alegre, RS

• Arbitragem: WAGNER DO NASCIMENTO (árbitro), THIAGO HENRIQUE NETO e MARCIA BEZERRA (assistentes), JONATHAN BENKENSTEIN (Quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)