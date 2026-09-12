Internacional vence a Chapecoense e acaba com seca de 10 jogos sem ganhar no Brasileirão

O Internacional venceu a Chapecoense por 2 a 1 neste sábado (12), na Arena Condá, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Colorado encerrou um jejum de 10 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro e ganhou um importante respiro na luta contra o rebaixamento.
O Internacional não conquistava três pontos no Brasileirão desde 16 de maio, antes da pausa da competição para a Copa do Mundo, quando goleou o Vasco por 4 a 1. A longa sequência sem vitórias aumentou a pressão sobre Paulo Pezzolano, que agora ganha um resultado importante para recuperar a confiança da equipe e aliviar o ambiente no Beira-Rio.
O Inter abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Bruno Henrique. O meio-campista recebeu de Johan Carbonero e acertou um belo chute de fora da área para colocar os visitantes em vantagem. A Chapecoense, porém, reagiu antes do intervalo e deixou tudo igual com Maurício Garcez, que aproveitou cruzamento e marcou de cabeça.
Na volta do intervalo, o Internacional passou a encontrar mais dificuldades para controlar a partida e viu a Chapecoense se aproximar cada vez mais do gol. Quando a equipe da casa parecia ganhar força em busca da virada, Carbonero voltou a aparecer. O atacante aproveitou um passe errado do goleiro Anderson, infiltrou pelo lado e finalizou rasteiro no canto para marcar o segundo gol dos gaúchos.
Apesar do triunfo, o Colorado segue na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 28 pontos, empatado com Vasco, Mirassol e Grêmio. As três equipes, porém, ainda têm um jogo a menos.
Eliminado pelo Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, o Internacional não tem mais compromissos na competição nacional. O Colorado volta a campo no próximo sábado (19), às 21h, contra o São Paulo, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.