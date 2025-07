Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Vasco se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, o Internacional conquistou sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão e dá sinais de reação. Atualmente, o Colorado ocupa a décima posição na tabela, com 20 pontos e um aproveitamento de 44%.

Por outro lado, o Vasco vive um momento delicado. A equipe foi eliminada da Copa Sul-Americana pelo Independiente del Valle, com um placar agregado de 5 a 1. No Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina busca se recuperar após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo e o empate por 1 a 1 com o Grêmio. No momento, o time soma 14 pontos, mesma pontuação do Santos, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Internacional: Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio (Mercado), Victor Gabriel e Bernabei, Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Luiz Gustavo (Maurício Lemos), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Nuno Moreira; David, Rayan e Vegetti.

Desfalques

Internacional

Vitão está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Ivan, Fernando, Óscar Romero, Ricardo Mathias, Lucca Drummond e Bruno Gomes estão machucados.

Vasco

Coutinho, GB e Adson estão lesionados. João Victor está suspenso.

Quando é?

Data: domingo, 27 de julho de 2025

domingo, 27 de julho de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 69 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 32 vitórias, contra 23 do Vasco, além de 14 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Colorado venceu por 1 a 0.

Classificação

