Internacional x São Luiz ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela terceira rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Internacional e São Luiz se enfrentam na tarde deste sábado (28), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela abertura da terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Ainda sem vencer no Gauchão com dois empates consecutivos (com o Juventude e com o Avenida), o Internacional entra em campo pressionado pela primeira vitória, enquanto o São Luiz, também com dois pontos, empatou com o Ypiranga e com o Juventude.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes trata como dúvida a presença de Alemão no time titular. Wanderson entrou bem no segundo tempo diante do Avenida na última rodada e pode iniciar entre os 11.

Em 26 jogos disputados, o Internacional soma 18 vitórias, contra duas do São Luiz, além de seis empates. No último encontro, válido pelo Gauchão 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável Internacional: Keiller; Mário Fernandes, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Matheus Dias, Maurício, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão (Wanderson). Técnico: Mano Menezes.

Escalação do provável São Luiz: Gabriel Félix; Mizael Almeida, Diego Rocha, Rafael Goiano, Márcio Goiano, Moisés Dallazen, Felipe Guedes, Paulinho Santos, Laion, Éderson Alves, Ygor Vinicius. Técnico: William Campos.

Desfalques

Internacional

Gabriel Mercado, com lesão muscular na panturrilha esquerda, é desfalque.

São Luiz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?