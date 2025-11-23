+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoInternacional
team-logoSantos
Mounique Vilela

Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (24), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo direto contra o rebaixamento, Internacional e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em 15º lugar, com 40 pontos, o Internacional volta a campo após vencer o Ceará por 2 a 1 na última rodada em busca de mais três pontos. Quem ganhar dá um passo quase que definitivo para escapar do rebaixamento. Por outro lado, quem perder deverá lutar para não cair até o fim do Brasileirão.

Separado por três pontos do Colorado na tabela, o Santos também está a um ponto do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, o Peixe empatou com o Mirassol por 1 a 1 na Vila Belmiro. Para o confronto, Neymar foi poupado após sentir um pequeno incômodo no joelho esquerdo e sequer viajou com a equipe para Porto Alegre. Ele será preservado para o duelo de sexta-feira (28), contra o Sport, na Vila Belmiro.

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes (Aguirre), Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez, Vitinho, Alan Patrick e Gustavo Prado; Borré (Ricardo Mathias).

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Willian Arão e João Schmidt; Barreal, Rollheiser e Lautaro Díaz.

Escalações de Internacional x Santos

InternacionalHome team crest

4-3-1-2

Formação

4-3-3

Home team crestSAN
1
S. Rochet
4
Vitao
35
B. Aguirre
25
G. Mercado
26
A. Bernabei
29
Thiago Maia
15
B. Gomes
10
Alan Patrick
14
A. Rodriguez
19
R. Borre
28
Vitinho
77
G. Brazao
98
A. Frias
14
Luan Peres
2
Mayke
31
G. Escobar
15
Willian Arao
6
Ze Rafael
29
V. Hugo
16
Thaciano
7
R. Junior
32
B. Rollheiser

4-3-3

SANAway team crest

INT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Diaz

SAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Vojvoda

Desfalques

Internacional

Ivan está lesionado, enquanto Carbonero, Bruno Tabata e Luis Otávio estão machucados.

Santos

Com dores no joelho, Neymar foi poupado e nem viajou com o elenco para Porto Alegre. Zé Ivaldo, por sua vez, está suspenso.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 24 de novembro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

INT

Outros

SAN

3

Vitórias

2

Empates

0

12

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0