Em duelo direto contra o rebaixamento, Internacional e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em 15º lugar, com 40 pontos, o Internacional volta a campo após vencer o Ceará por 2 a 1 na última rodada em busca de mais três pontos. Quem ganhar dá um passo quase que definitivo para escapar do rebaixamento. Por outro lado, quem perder deverá lutar para não cair até o fim do Brasileirão.

Separado por três pontos do Colorado na tabela, o Santos também está a um ponto do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, o Peixe empatou com o Mirassol por 1 a 1 na Vila Belmiro. Para o confronto, Neymar foi poupado após sentir um pequeno incômodo no joelho esquerdo e sequer viajou com a equipe para Porto Alegre. Ele será preservado para o duelo de sexta-feira (28), contra o Sport, na Vila Belmiro.

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes (Aguirre), Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez, Vitinho, Alan Patrick e Gustavo Prado; Borré (Ricardo Mathias).

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Willian Arão e João Schmidt; Barreal, Rollheiser e Lautaro Díaz.

Desfalques

Internacional

Ivan está lesionado, enquanto Carbonero, Bruno Tabata e Luis Otávio estão machucados.

Santos

Com dores no joelho, Neymar foi poupado e nem viajou com o elenco para Porto Alegre. Zé Ivaldo, por sua vez, está suspenso.

Quando é?

Data: segunda-feira, 24 de novembro de 2025

segunda-feira, 24 de novembro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

