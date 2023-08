Colorado decide a classificação nesta terça-feira (8) no Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e River Plate se enfrentam na noite desta terça-feira (8), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Como perdeu a ida por 2 a 1, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há 40 dias, o Internacional entra em campo pressionado pela classificação após perder a invencibilidade na Libertadores. Na primeira fase, o Colorado garantiu a vaga para o mata-mata após conquistar a liderança do Grupo B, com 12 pontos, um a mais que o Nacional-URU, segundo colocado. Para o jogo decisivo em casa, o técnico Mano Menezes pode promover a entrada de Mauricio no lugar de De Pena.

Mais artigos abaixo

"Me senti muito bem fisicamente. Está tudo com o professor. Ver a melhor equipe para iniciar a partida. Eu me sinto pronto", afirmou Mauricio após o empate com o Corinthians por 2 a 2.

Do outro lado, o River Plate, que joga por um empate para avançar, terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos 10 pontos que o líder Fluminense. Até aqui, a equipe soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Athletico-PR x Bolívar nas quartas de final. No primeiro jogo, o Furacão foi derrotado por 3 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Johnny, Maurício (De Pena), Aránguiz (Campanharo), Wanderson; Alan Patrick, Enner Valencia. Técnico: Mano Menezes.

River Plate: Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Enzo Pérez, Aliendro, Nacho Fernández; De La Cruz, Barco (Solari), Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

Desfalques

Internacional

Moledo, Rômulo e Lucas Ramos estão fora.

River Plate

Agustín Fontana, Elías López, Tomás Castro Ponce e Tomás Lecanda são desfalques.

Quando é?