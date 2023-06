Internacional retoma conversas com Bruno Henrique, que também negocia com o Cruzeiro

Volante de 33 anos avalia as propostas para tomar uma decisão sobre volta ao Brasil, onde jogou por Corinthians e Palmeiras

O Internacional voltou à disputa com o Cruzeiro pela contratação de Bruno Henrique. Os gaúchos se animam com a possibilidade de contratar o meio-campista de 33 anos, especialmente porque o negócio não demandaria pagamento de taxa de transferência, como soube a GOAL. O clube retomou conversas com o estafe do jogador nos últimos dias.

Livre do contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o volante abre as portas para o retorno ao Brasil. O Colorado permanece como mais uma alternativa em meio à investida dos mineiros.

Bruno Henrique busca um projeto interessante neste momento da carreira. Campeão brasileiro por Corinthians e Palmeiras, ele gostaria de atuar por uma equipe que tenha aspirações na temporada. A princípio, o atleta preferia a manutenção na Arábia Saudita. Contudo, não houve interesse do clube na renovação e não surgiu uma oferta da liga local.

O jogador ouve as propostas para depois tomar uma decisão. Ele só poderá firmar contrato com um clube do Brasil a partir da próxima segunda-feira (3), quando se inicia a janela de transferências do país.

O volante, que tem passagens vitoriosas por Corinthians e Palmeiras, disputou 29 partidas pelo time na atual temporada, somando 2.598 minutos em campo. No período, marcou dois gols e deu duas assistências.