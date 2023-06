Cruzeiro tenta acordo com volante Bruno Henrique

Volante de 33 anos não terá contrato renovado com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e pode se transferir para o Cruzeiro

O Cruzeiro voltou a procurar Bruno Henrique e tenta um acordo com o volante no mercado da bola, como soube a GOAL. O meio-campista de 33 anos não terá o contrato renovado com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e pode voltar ao futebol brasileiro em breve.

O jogador, inicialmente, gostaria de seguir na Arábia Saudita, sobretudo no Al-Ittihad. No entanto, o clube mudou a política de contratações e pretende buscar atletas mais badalados. A predileção é por nomes que tenham se destacado na Europa — o atacante Benzema foi anunciado recentemente.

Além do Cruzeiro, o Internacional também demonstrou interesse na contratação do meio-campista. Os gaúchos, contudo, não devem avançar nas tratativas neste momento. O departamento de futebol aposta em nomes como Gabriel Girotto e Charles Aránguiz.

Sem acordo para seguir no Al-Ittihad, Bruno Henrique não descarta uma transferência para o futebol brasileiro na próxima janela de transferências, que se inicia em 3 de julho de 2023 e tem encerramento previsto para 2 de agosto.

O volante, que tem passagens vitoriosas por Corinthians e Palmeiras, disputou 29 partidas pelo time na atual temporada, somando 2.598 minutos em campo. No período, marcou dois gols e deu duas assistências.