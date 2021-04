Internacional quer liberar Abel Hernández; Fortaleza surge como interessado

Atacante uruguaio foi contratado para substituir Paolo Guerrero mas desempenho ficou aquém das expectativas

Com contrato acabando no próximo mês de junho, o centroavante uruguaio Abel Hernández deve deixar o Internacional. O jogador foi contratado no fim de agosto do ano passado para substituir Paolo Guerrero, que havia rompido o ligamento cruzado do joelho e acabou ficando de fora do restante da temporada.

O desempenho de Hernández, no entanto, ficou aquém das expectativas. Foram 29 jogos disputados e apenas cinco gols marcados. O melhor momento do uruguaio com a camisa colorada foi no último clássico Gre-Nal, pelo segundo turno do Brasileiro de 2020, quando o Inter venceu de virada por 2 a 1. O uruguaio marcou de cabeça o tento de empate e ajudou a acabar com o jejum colorado de 11 jogos sem vitória contra o maior rival.

Dois times mexicanos - Léon e Cruz Azul - demonstraram interesse no atacante. No Brasil, Vasco da Gama e Fortaleza também sondaram Abel Hernández. No caso do clube carioca, o que assustou foi o salário. Abel ganha R$ 500 mil por mês, o que foge dos padrões do clube carioca.

Por outro lado, o Fortaleza segue na expectativa de poder acertar com Abel Hernández. O presidente Marcelo Paz admite que fez consultas sobre a possibilidade de ter o atacante uruguaio.

"A gente fez uma consulta ao centroavante do Internacional, e ele ligou pro Jussa (Matheus Jussa, ex-zagueiro que era do Inter e hoje está no Fortaleza) para saber como era aqui. O Jussa está aqui há um mês e meio e falou super bem do clube, disse que pode vir, é um lugar bom", declarou o presidente do Fortaleza para o jornal Diário do Nordeste.

Como a ideia no Internacional é de diminuir a folha de pagamento, a direção vê com bons olhos a possibilidade de liberar Abel Hernández antes do término do contrato.