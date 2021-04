Yuri Alberto pede aumento salarial ao Inter, mas orçamento do clube é entrave

O empresário do atacante, destaque colorado na última temporada, está em Porto Alegre para conversar com os dirigentes do clube

O empresário de futebol André Cury desembarcou na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre. O assunto que fez André Cury deslocar de São Paulo para a capital do Rio Grande do Sul, está ligado diretamente ao Internacional. André é representante do atacante Yuri Alberto, um dos destaques do colorado no Brasileiro de 2020, e também da seleção brasileira sub-20.

“Vim para conversar com a direção do Inter, a pauta é o Yuri Alberto. Vamos tentar uma valorização de salário, ele teve um bom desempenho no Brasileiro do ano passado, vamos conversar”, disse André Cury para a reportagem da Goal.

Yuri Alberto foi anunciado pelo Inter no dia três de agosto de 2020, logo nos primeiros dias acabou sofrendo uma lesão muscular na coxa, que o afastou dos gramados por seis semanas. Quando voltou a ficar à disposição acabou sendo pouco utilizado pelo técnico Eduardo Coudet.

O crescimento de Yuri no colorado aconteceu após a saída de Coudet e a chegada do técnico Abel Braga. No total, Yuri Alberto participou de 23 jogos no Brasileiro, marcando 10 gols. Na Copa do Brasil o atacante jogou três partidas e balançou as redes uma vez.

(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Já na temporada 2021, com o técnico Míguel Ángel Ramirez, Yuri Alberto segue mantendo a boa média do ano passado, até o momento o atacante participou de cinco jogos e tem dois gols feitos.

Procurado pela reportagem do Goal, o vice de futebol do Inter respondeu sobre a possibilidade de dar aumento de salário para Yuri Alberto.

“O Yuri Alberto tem nos dado uma resposta muito positiva, vem mostrando que é um grande jogador, com um grande futuro, mas no momento nós temos um orçamento para cumprir e neste momento não temos como dar aumento”, disse João Patrício Hermann, vice de futebol colorado.