Internacional marroquino anuncia oficialmente sua aposentadoria

Um veterano astro internacional marroquino anunciou sua aposentadoria do futebol nesta terça-feira, após uma longa jornada nos gramados.

O marroquino Adel Taarabt publicou um comunicado oficial em sua conta no Instagram, no qual anunciou oficialmente sua aposentadoria.

Adel disse: "Eu sabia que este dia chegaria; chegou a hora de virar esta página. O futebol foi uma grande parte da minha vida por muitos anos; ele me proporcionou memórias maravilhosas, me permitiu conhecer pessoas incríveis e viver momentos que jamais esquecerei".

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E prosseguiu: "Gostaria de agradecer a cada clube pelo qual joguei, a cada treinador, companheiro de equipe e membro da comissão técnica e administrativa e, claro, a cada torcedor que me cobriu de carinho ao longo de toda esta trajetória".

E continuou: "A cada clube que tive a honra de representar, do Lens ao Sharjah: obrigado por fazerem parte da minha história. Representar Marrocos sempre ocupará um lugar especial no meu coração".

O astro de 37 anos destacou: "Vivi momentos bonitos e outros difíceis, cometi erros e vivi noites maravilhosas... vivi de tudo. Mas foi a minha jornada, e não mudaria nada nela. Graças a Deus por tudo".

O internacional marroquino (30 partidas internacionais, 4 gols) foi formado nas categorias de base do Lens, e seu nome ganhou destaque na Europa graças às suas habilidades excepcionais no drible e à sua criatividade no trato com a bola.

Após uma passagem notável pelo Queens Park Rangers, ele passou a jogar no mais alto nível, tendo defendido sucessivamente Tottenham Hotspur, Milan, Genoa e Benfica, sendo sua última parada o Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.







