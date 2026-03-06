Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Gaúcho 2026

Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, do SporTV e do Premiere(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Internacional chega para o jogo de volta da final com uma difícil missão: reverter a derrota sofrida por 3 a 0 no primeiro jogo. Para dificultar ainda mais a situação, o Colorado não contará com Bernabei, expulso na ida. A equipe também não começou bem a campanha no Brasileirão, somando dois empates e duas derrotas em quatro rodadas.

Por outro lado, o Grêmio fez um enorme resultado em casa e agora, pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim será campeão. O Tricolor Gaúcho teve um começo de ano instável, porém melhor que seu rival. No Campeonato Brasileiro soma duas vitórias e duas derrotas.

O jogo promete ser muito equilibrado e deve ter o Inter buscando o ataque desde o início para tentar reverter o placar, enquanto o Grêmio deve se defender mais e tentar explorar os contra ataques.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Victor Gabriel; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Desfalques

Internacional

Bernabei cumpre suspensão, enquanto Matheus Bahia e Kayky não estão inscritos.

Grêmio

João Pedro, Braithwaite e Villasanti seguem lesionados, enquanto Nardoni e Leonel Pérez não estão inscritos.

Quando é?

Data: domingo, 8 de março de 2026

domingo, 8 de março de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Beira-Rio - Porto Alegre, RS

