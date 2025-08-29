Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Internacional e Fortaleza se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Quando Internacional e Fortaleza entram em campo, a expectativa dos torcedores é altíssima. Além de assistir ao vivo, muitos preferem usar a plataforma da Betano para suas apostas , devido à sua ampla variedade de mercados e condições favoráveis. Com a Betano, você pode transformar sua paixão pelo futebol em uma experiência ainda mais emocionante e interativa.

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhore s VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Com quatro derrotas consecutivas na temporada, o Internacional busca a recuperação no Brasileirão. Em 13º lugar, com 24 pontos, o Colorado está a cinco pontos do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Fortaleza não vence no Brasileirão há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate. Na penúltima posição, com 15 pontos, o Leão do Pici está a quatro pontos do Vasco, primeira equipe fora do Z-4.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Thiago Maia, Alan Rodriguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias.

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Ávila Brítez e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucca Prior, Pablo e Breno Lopes; Lucero.

Desfalques

Internacional

Rafael Borré foi expulso contra o Cruzeiro e cumprirá suspensão

Fortaleza

Herrera, Brenno e Kuscevic estão no departamento médico, enquanto Marinho está suspenso.

Quando é?

Data: domingo, 31 de agosto de 2025

domingo, 31 de agosto de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 12 vitórias, contra nove do Fortaleza, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, as equipes empataram sem gols.

Classificação

Links úteis