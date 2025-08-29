+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoInternacional
team-logoFortaleza
Mounique Vilela

Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (31), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Fortaleza se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Com quatro derrotas consecutivas na temporada, o Internacional busca a recuperação no Brasileirão. Em 13º lugar, com 24 pontos, o Colorado está a cinco pontos do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento. 

Por outro lado, o Fortaleza não vence no Brasileirão há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate. Na penúltima posição, com 15 pontos, o Leão do Pici está a quatro pontos do Vasco, primeira equipe fora do Z-4.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Thiago Maia, Alan Rodriguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias.

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Ávila Brítez e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucca Prior, Pablo e Breno Lopes; Lucero.

Escalações de Internacional x Fortaleza

Classificação

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

