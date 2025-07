Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, do Amazon Prime, via streaming, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos do Brasileirão, o Internacional volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do segundo título do torneio, o Colorado eliminou o Maracanã na terceira fase, com um placar agregado de 4 a 0.

Por outro lado, o Fluminense entra em campo pressionado por uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Na Copa do Brasil, o Tricolor garantiu vaga nas oitavas de final ao eliminar o Águia de Marabá por 8 a 0, o Caxias por 2 a 1 e o Aparecidense por 5 a 1.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick; Wesley, Carbonero, Borré.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Renê (Fuentes); Bernal, Martinelli, Lima (Ganso); Canobbio (Soteldo), Serna, Everaldo (Cano).

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Ignácio está lesionado, enquanto Otávio está em transição física.

Quando é?

Data: quarta-feira, 30 de julho de 2025

quarta-feira, 30 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 81 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 32 vitórias, contra 24 do Fluminense, além de 25 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2025, o Tricolor venceu por 2 a 0.

