Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (01), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (01), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Internacional volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Sem vencer há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas, o Colorado ocupa a parte inferior da tabela, somando apenas 11 pontos. Em 10 jogos, a equipe conquistou duas vitórias, cinco empates e sofreu três derrotas.

Por outro lado, o Fluminense chega embalado após vencer o Once Caldas por 2 a 0 e garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Tricolor briga para entrar no G-4. Com 17 pontos, está a apenas quatro do RB Bragantino, atual quarto colocado.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Juninho, Vitão e Ramon; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Wesley.

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes, Fuentes (Renê); Hércules, Martinelli (Nonato), Ganso (Lima); Arias, Serna (Keno), Everaldo.

Desfalques

Internacional

Ricardo Mathias, Rochet e Enner Valencia, Alexandro Bernabei estão machucados.

Fluminense

Bernal, Otávio, Canobbio e Germán Cano estão lesionados.

Quando é?