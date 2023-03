Internacional disputa Zanocelo com o Vasco; Santos exige venda e aguarda proposta

Clube paulista descarta empréstimo do meio-campista de 22 anos e pretende, no mínimo, recuperar investimento de € 2 milhões feito no jogador

O Internacional abriu conversas com o estafe de Vinicius Zanocelo com o intuito de levá-lo ao Beira-Rio no mercado da bola, como soube a GOAL. Além dos gaúchos, o Vasco já havia demonstrado interesse na contratação do atleta. O Santos exige que a negociação seja em definitivo e aguarda uma proposta.

O Colorado está disposto a investir na contratação do meio-campista de 22 anos na atual janela de transferências. No entanto, não enviou uma oferta formal pela compra do atleta.

O técnico Mano Menezes deseja contar com ao menos mais dois meio-campistas no Beira-Rio. Ele pediu a contratação de um volante e um meio-campista com qualidade na articulação de jogadas. A outra alternativa é o volante Diego Pituca, hoje no Kashima Antlers, do Japão.

O desejo dos paulistas é recuperar o investimento de € 2 milhões (R$ 11,37 milhões na cotação atual) feito na aquisição de 60% dos direitos econômicos do jogador, em dezembro do ano passado. O valor será pago de forma parcelada à Ferroviária, que ainda detém 40% dos direitos do atleta.

Nas conversas com os agentes do jogador, o presidente Andrés Rueda avisou que só aceitará liberar o atleta em uma negociação em definitivo. Ele descartou a saída de Zanocelo por empréstimo — o atleta tem contrato na Vila Belmiro até 31 de dezembro de 2027.

O Vasco também fez novo contato pela contratação do atleta. Os cariocas, porém, ainda não enviaram uma oferta pela aquisição do meio-campista. Já houve interesse do Cruzmaltino em janeiro deste ano, mas a saída foi descartada à época.

Zanocelo pediu para deixar o Santos depois de ser barrado pelo técnico Odair Hellmann do jogo contra o Iguatu, pela Copa do Brasil. Incomodado com a falta de oportunidades, o jogador disse à cúpula que gostaria de deixar a Vila Belmiro no mercado da bola.