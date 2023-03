Zanocelo pensa em deixar o Santos após ser barrado de jogo por Odair

Meio-campista, que tem contrato na Vila Belmiro até dezembro de 2027, não está entre os relacionados para o jogo contra o Iguatu, pela Copa do Brasil

Vinícius Zanocelo foi barrado pelo técnico Odair Hellmann para a partida contra o Iguatu-CE, pela segunda fase da Copa do Brasil. Insatisfeito, ele pensa em deixar o Santos no mercado da bola, como soube a GOAL.

O atleta não tem uma proposta para sair da Vila Belmiro na atual janela de transferências, mas avalia a possibilidade com os representantes. A situação ainda é incipiente e deve ter algum desenvolvimento nos próximos dias.

Zanocelo tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2027 — ele foi contratado em definitivo, em dezembro do ano passado, por € 2 milhões (R$ 10,96 milhões à época). O Peixe é detentor de 60% dos direitos econômicos do jogador. O restante pertence à Ferroviária, antigo clube do atleta.

O meio-campista chegou ao Santos em junho de 2021 para defender a equipe por empréstimo. Ele tinha contrato nestes moldes até maio de 2023, mas os santistas preferiram acertar a compra antes da data prevista.

Em 2023, Zanocelo foi utilizado por Odair Hellmann em apenas três partidas, somando 156 minutos em campo. No período, não fez gols ou deu assistências. O meio-campista se recuperou de um estiramento ligamentar na clavícula direita, sofrido em 5 de fevereiro passado. O jogador voltou a ficar à disposição no empate por 2 a 2 contra o Corinthians, em 26 de fevereiro, mas não entrou em campo. Ele também ficou no banco de reservas contra o Ituano, no último dia 5 de março.