Santos recusa propostas por empréstimo e só aceita venda de Vinicius Zanocelo

Clube avisou que não vai liberar o meio-campista por empréstimo no mercado da bola e exige uma proposta de compra para a saída da Vila Belmiro

O Santos se reuniu com o estafe de Vinicius Zanocelo e avisou que não aceitará liberá-lo por empréstimo no mercado da bola. O clube exige uma proposta de venda para a saída do meio-campista de 22 anos, como soube a GOAL com uma fonte ligada à cúpula santista.

O clube do litoral paulista quer faturar mais do que o valor que será pago pela contratação do jogador — € 2 milhões (R$ 10,96 milhões à época) — e manter um percentual dos direitos econômicos. O Alvinegro tem 60% dos direitos econômicos do meia, enquanto o restante pertence à Ferroviária, antigo clube do atleta.

A diretoria já foi procurada para liberar o jogador por empréstimo, mas as ofertas nestes moldes foram recusadas. Em uma conversa com os representantes do atleta no início desta semana, a cúpula santista avisou que só aceitará negociar Zanocelo em caso de uma proposta convincente.

Barrado pelo técnico Odair Hellmann para a partida contra o Iguatu-CE, pela Copa do Brasil, Zanocelo pediu à diretoria para deixar a Vila Belmiro, mesmo que tenha contrato até 31 de dezembro de 2027.

O meio-campista deve ter a solicitação atendida pela cúpula, mas a situação será definida nos próximos dias. O Santos aproveita o período sem jogos para definir o futuro do atleta no mercado da bola.

Em 2023, Vinicius Zanocelo fez três partidas pelo Santos, todas válidas pelo Paulistão. No período, ele ficou em campo por 156 minutos, mas não balançou as redes adversárias ou deu assistências para os companheiros de elenco.