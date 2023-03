Vasco inicia conversas com Zanocelo, de saída do Santos

Cruzmaltino quer a contratação do meio-campista e já iniciou conversas com o estafe do jogador visando uma negociação rápida

O Vasco tem interesse na contratação de Vinicius Zanocelo, que está à espera de propostas para deixar o Santos, como soube a GOAL.

O clube Cruzmaltino já iniciou conversas com o estafe do meio-campista para abrir negociações. O desejo do Vasco é antigo, com direito a uma proposta recusada pelo Santos no final do ano passado. A tendência, agora, é do Peixe não dificultar tanto. O intesse foi noticiado pelo ig e confirmado pela reportagem.

Zanocelo foi barrado pelo técnico Odair Hellmann para a partida contra o Iguatu-CE, pela segunda fase da Copa do Brasil. Por conta disso, pediu afastamento e quer deixar o Santos e aguarda propostas de outros clubes no mercado da bola.

O Santos, vale lembrar, acertou a contratação de Zanocelo no final de 2022 em uma negociação com a Ferroviária. O Peixe assinou um contrato de cinco temporadas com o jogador de 22 anos e ficou com 60% dos direitos econômicos, após pagar quase 11 milhões para a Ferroviária, que ainda ficou com 40% do passe.

No clube da Vila Belmiro desde o meio de 2021, Zanocelo disputou 78 jogos com a camisa do Santos. Ao todo, anotou cinco gols e distribuiu duas assistências. Em 2023, fez apenas três jogos, e sofreu um estiramento ligamentar na clavícula direita, em 5 de fevereiro passado. O jogador voltou a ficar à disposição no empate por 2 a 2 contra o Corinthians, em 26 de fevereiro, mas não entrou em campo.