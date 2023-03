Estafe de Zanocelo discute molde da liberação com o Santos

Vasco é um dos interessados no meio-campista, que não deve jogar mais pelo Santos

Vinicius Zanocelo não deve mais jogar pelo Santos e seu estafe vai conversar com a diretoria alvinegra, ainda nesta semana, para definir os moldes de sua saída da Vila Belmiro, como soube a GOAL.

Um dos principais pontos é em relação ao pagamento para a Ferroviária. O Santos contratou Zanocelo, no final do ano passado, por 2 milhões de euros, cerca de R$ 11 milhões na epóca, e ainda não finalizou o pagamento ao clube do interior.

Sendo assim, uma das discussões sobre um possível negócio é do clube comprador herdar a “dívida” e fazer o pagamento para a Ferroviária ou um acordo direto com o Santos, pagando os mesmos 2 milhões de euros que o Peixe.

Um dos interessados é o Vasco. O Cruzmaltino já abriuconversas com o estafe do meio-campista para abrir negociações. O desejo do clube é antigo, com direito a uma proposta recusada no final do ano passado.

Zanocelo pediu afastamento do Santos após ser barrado do jogo contra o Iguatu-CE, pela Copa do Brasil. O volante disputou 78 jogos com a camisa do Santos. Ao todo, anotou cinco gols e distribuiu duas assistências. Em 2023, fez apenas três jogos.