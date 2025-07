Internacional x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Ceará se enfrentam neste domingo (20), às 11h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos do Brasileirão, o Internacional voltou da pausa para o Mundial de Clubes com um resultado positivo por 1 a 0 sobre o Vitória. No momento, ocupa a 15ª posição, com 14 pontos, dois a menos que o próprio Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Ceará vem de uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians na última rodada do Brasileirão. Em décimo lugar, com 18 pontos, o Vozão está a quatro pontos do Botafogo, time que fecha o G-4. A equipe cearense busca uma reação no torneio nacional e encara o desafio de vencer fora de casa.

"É o detalhe. O que nos preocupa é se não fosse o detalhe. Se fossem situações que estivessem longe do nosso alcance, se fossem derrotas significativas, não seria o caso. Então, se são detalhes, é porque está perto de a gente ajustar, saber como encarar os adversários fora de casa", afirmou o atacante Pedro Henrique.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral, Galeano, Matheus Araújo e Pedro Henrique; Pedro Raul.

Desfalques

Internacional

Fernando segue no departamento médico.

Ceará

Lucas Mugni cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 20 de julho de 2025

domingo, 20 de julho de 2025 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Internacional acumula nove vitórias, contra oito do Ceará, além de nove empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Colorado venceu por 2 a 1.

Classificação

