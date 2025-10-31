Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Internacional e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense na última rodada do Brasileirão, o Internacional busca se recuperar na competição. O Colorado ocupa atualmente a 15ª posição, com 35 pontos, apenas quatro a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Em 30 jogos, o clube soma nove vitórias, oito empates e 13 derrotas.

O Atlético-MG, por sua vez, chega motivado após garantir a classificação para a final da Copa Sul-Americana 2025, ao eliminar o Independiente del Valle com um placar agregado de 4 a 2. No Brasileirão, o Galo ocupa a 13ª posição, com 36 pontos, e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Ceará.

Internacional: Ivan; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Vitinho.

Atlético-MG: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Júnior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes e Caio Paulista; Bernard, Dudu e Rony.

Desfalques

Internacional

Sergio Rochet, Braian Aguirre e Alan Rodríguez estão no departamento médico.

Atlético-MG

Guilherme Arana e Gustavo Scarpa estão suspensos, enquanto Lyanco, Júnior Santos e Cuello estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 02 de novembro de 2025

domingo, 02 de novembro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 93 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 39 vitórias, contra 32 do Atlético-MG, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Galo venceu por 2 a 0.

Classificação

