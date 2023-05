Internacional x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram nesta quarta-feira (10), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV

O Internacional recebe o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do SporTV 4K, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Jader Rocha narra o confronto acompanhado de Pedrinho e Paulo César Vasconcellos nos comentários.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Depois da derrota para o São Paulo por 2 a 0 na última rodada, o Internacional busca a recuperação no Brasileirão. Atualmente, a equipe ocupa a oitava posição, com sete pontos. Até aqui, foram duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%.

Já o Athletico-PR chega embalado com a vitória sobre o Flamengo por 2 a 1. Com seis pontos, o Furacão soma duas vitórias e duas derrotas no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Paulo Turra terá o retorno de Alex Santana, que cumpriu suspensão na última rodada.

Em 66 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 24 vitórias, contra 21 do Athletico-PR, além de 21 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Colorado venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Baralhas e Campanharo; Mauricio, De Pena e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Christian; David Terans, Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Paulo Turra.

Desfalques

Internacional

Aránguiz, Jean Dias e Alemão estão fora.

Athletico-PR

Marcelo Cirino, em transição física, e Kaique Rocha e Léo Cittadini, estão no departamento médico.

Quando é?