Interesse do Barcelona faz Sandro Tonali mudar de 'novo Pirlo' para 'novo Iniesta'

Jovem do Brescia é considerado uma das grandes joias do futebol italiano e desperta interesse de Juventus, Inter de Milão, Barcelona e PSG

Muitos jovens jogadores sofrem com as comparações a craques já consagrados. Atualmente, Kays Ruiz-Atil, jogador do , é tido como o “novo Messi”, e Sandro Tonali, do Brescia, vem sendo chamado de “novo Pirlo”.

Este último, inclusive, é alvo dos gigantes italianos, com a Inter de Milão como uma das principais interessadas. O jovem de 19 anos teve grande destaque na temporada passada ao liderar o Brescia na campanha de acesso para a italiana. Mesmo jogando na segunda divisão de seu país, o jogador foi convocado para defender a seleção da , com apenas 18 anos.

O meia chamou a atenção de todos por sua visão de jogo, habilidade, categoria para bater na bola e seus ótimos passes. Mas além disso, também foi rapidamente comparado a Andrea Pirlo, craque campeão mundial com a Itália em 2006, por causa de sua semelhança física com o ídolo italiano, principalmente por seu corte de cabelo.

Porém, agora o jovem está ganhando um novo apelido. Isso porque o é mais um dos interessados em contratar a joia italiana, segundo informações do Corriere della Sera. Então, como Pirlo não jogou na Catalunha, Sandro Tonali já está sendo comparado a Andrés Iniesta, ídolo culé campeão mundial com a em 2010.

Segundo o jornal, o Barcelona é o grande favorito para levar a jovem promessa. Massimo Cellino, presidente do Brescia, disse em fevereiro que havia recebido uma bela oferta por Sandro, mas que só iria revelar ao jogador a “grande surpresa” em junho.

De acordo com as informações, a proposta da diretoria culé gira em torno de 60 milhões de euros (cerca de R$ 353 milhões), mais dois jovens jogadores, que valeriam mais cinco milhões de euros cada.

Mas além de Barcelona e , a Juventus observa o jogador há algum tempo e o PSG parece disposto a oferecer altas quantias para tirá-lo da Itália.

Assim, se depender da quantidade de clubes interessados em Sandro Toneli, o meia ganhará uma série de novos apelidos até ser de fato contratado.