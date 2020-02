Juventus vai tentar 'novo Pirlo' como reforço para a próxima temporada

Velha Senhora já conversa com representantes do destaque da temporada para evitar surpresas

Sandro Tonali ataca, tudo bem: elegância, personalidade e interpretação da função. Um talento puro, puríssimo, destinado a dar um grande salto na janela de negociações do meio do ano, o que é música para os ouvidos do Brecia, que deve pedir em torno de 50 milhões pelo jogador, um valor que não deve assustar os clubes interessados.

A aparece como a principal interessada e já age para intensificar os contatos com os representantes do jogador para evitar surpresas.

Tonali tem sido comparado a ex-estrelas do mundo do futebol, como Andrea Pirlo, que falou sobre o talento do atleta do jogador.

"Tonali é muito forte, mas diferente de mim no jogo. Ele tem tudo de campeão, mas é mais um meia-ala ou meio campo. Ele já pode jogar em um ótimo time, é o melhor deste campeonato", analisou o italiano em entrevista a La Gazzetta dello Sport.

Em suma, palavras decididamente importante ditas por um que divinamente escreveu sua história no futebol italiano. E não é só isso. O jogador vive um momento encantado, com 4 assistências e 1 gol em 22 partidas, tudo com objetivo de: salvar o Brescia.