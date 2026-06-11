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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A TIMGetty Images Sport

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Inter: Nottingham Forest também está de olho em Frattesi

Inter de Milão
Mercado da bola

O nome de Davide Frattesi volta a estar na moda. O Nottingham Forest voltou a solicitar informações sobre o meio-campista da Inter, continuando a de olho no mercado italiano e já tendo tentado contratá-lo em janeiro. Mas não é só o clube inglês. O Napoli também estaria de olho no jogador nascido em 1999, acompanhando-o caso Zambo Anguissa venha a deixar o clube. 


Davide Frattesi é um jogador que sempre agradou ao diretor esportivo Manna e a Massimiliano Allegri (que se prepara para iniciar sua nova aventura na seleção italiana). Já no verão passado, o técnico de Livorno havia pensado em apostar no meio-campista italiano,

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