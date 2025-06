Inter de Milão x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), no Hard Rock Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter de Milão e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Benfica x Chelsea online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

A Inter de Milão encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo E, com sete pontos, dois a mais que o Monterrey, segundo colocado. Na estreia, os italianos empataram em 1 a 1 com o Monterrey, mas se recuperaram nas partidas seguintes, vencendo o Urawa Reds por 2 a 1 e o River Plate por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Já o Fluminense garantiu a classificação às oitavas de final após terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo F, com cinco pontos, dois a menos que o Borussia Dortmund. Em três jogos disputados, o Tricolor empatou com o Dortmund e com o Mamelodi Sundowns por 0 a 0, além de vencer o Ulsan por 4 a 2.

Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi trata como dúvidas as presenças de Soteldo e Thiago Silva Quem avançar às quartas de final enfrentará o vencedor do confronto entre Manchester City e Al Hilal.

Inter de Milão: Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez e Esposito.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Nonato; Arias, Canobbio e Cano.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desfalques

Inter de Milão

Pavard, Bisseck, Çalhanoglu e Zielinsk estão machucados.

Fluminense

Otávio segue fora.

Que horas começa Inter de Milão x Fluminense

Mundial de Clubes - Fase Final Bank of America Stadium

Retrospecto Recente