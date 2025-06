Inter Miami x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Messi Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), no Hard Rock Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter Miami e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, pela terceira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Líder do Grupo A com quatro pontos, o Palmeiras entra em campo na última rodada com a vantagem do empate para assegurar a primeira colocação da chave e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Porém, se o Verdão perder para o Inter Miami, ficará na vice-liderança e enfrentará o vencedor do Grupo B em Atlanta no dia 29 de junho.

Na estreia no Mundial de Clubes, o time comandado por Abel Ferreira empatou por 0 a 0 com o Porto. Na segunda rodada, o Palmeiras superou o Al Ahly por 2 a 0, resultado que o colocou na liderança do Grupo A com quatro pontos.

"Vamos buscar a vitória contra o Inter Miami, porque somos o Palmeiras e já sabíamos que nosso objetivo era nos classificar em primeiro lugar. Então, vamos em busca disso", Emiliano Martínez.

Por outro lado, o Inter Miami, também com quatro pontos, ocupa a vice-liderança do Grupo A e ainda briga pela primeira colocação. Para assumir a liderança, a equipe de Lionel Messi precisa vencer o Palmeiras. Em caso de empate ou derrota, o clube norte-americano dependerá do resultado de Al Ahly x Porto: se os egípcios não vencerem, o time norte-americano garante a segunda posição e avança às oitavas de final para enfrentar o líder do Grupo B.

Nos dois primeiros jogos, o Inter Miami empatou em 0 a 0 com o Al Ahly na estreia e venceu o Porto por 2 a 1 na segunda rodada.

"Agora falta o passo mais difícil contra, para mim, a melhor equipe do grupo (Palmeiras). Oxalá que consigamos estar na próxima fase", afirmou Busquets.

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Fray, Falcón e Allen; Busquets, Cremaschi e Segovia; Messi, Allende (Alba) e Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Mauricio (Facundo Torres ou Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Inter Miami CF

Jordi Alba, Gonzalo Lujan e Yannick Bright estão machucados.

Palmeiras

Aníbal Moreno sofreu edema na coxa direita e é dúvida para o confronto.

