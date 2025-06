Como Javier Mascherano engoliu o ego e acertou o Inter Miami antes de desafiar o Palmeiras no Mundial de Clubes

O Inter Miami superou o Porto e conquistou três pontos no Mundial de Clubes — e, taticamente, precisou de mais do que apenas Messi para vencer

Então, esse tal de Lionel Messi ainda é muito bom, né? Qualquer um que acompanhou a MLS nos últimos dois anos pode confirmar. Ainda há magia nessas pernas — mesmo que elas se movam um pouco mais devagar e passem mais tempo caminhando. E aquele gol de falta para enterrar o Porto? Um lance puro de genialidade, do tipo que ele tem repetido ao longo de toda a carreira.

São momentos assim que ganham manchetes e viralizam nas redes sociais. Afinal, são mais clicáveis — e, até aqui, esse foi o instante mais memorável do Mundial de Clubes de 2025.

Mas, ao olhar além do brilho de Messi, este também foi um marco para Javier Mascherano. Seu Inter Miami trocou a posse de bola excessiva pelo pragmatismo, preferiu o controle ao caos. Mesmo sendo inferior em finalizações contra um bom time do Porto, a forma como o argentino estruturou sua equipe garantiu a vitória por 2 a 1 e três pontos mais do que merecidos — talvez o maior momento da carreira de Mascherano como técnico até agora.

Mais artigos abaixo

A GOAL analisa a vitória do Inter Miami sobre o Porto — e por que ela foi muito mais do que apenas "dar a bola para o Messi".