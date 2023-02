Internacional firma pré-contrato com Enner Valencia até julho de 2025

Colorado e jogador combinaram anúncio somente a partir de julho para evitar rusgas do equatoriano de 33 anos com o Fenerbahçe, atual clube

O Internacional encaminhou mais um reforço para a temporada de 2023. Depois de Luiz Adriano, Nico Hernández e Charles Aránguiz, o Colorado firmou um pré-contrato com o atacante Enner Valencia, que é esperado no Beira-Rio em julho, como pode confirmar a GOAL.

Como soube a reportagem, Inter e Enner concordaram em fechar o negócio em um contrato longo, de três temporadas. Sendo assim, o equatoriano de 33 anos deve vestir as cores do Colorado até julho de 2025.

O anúncio por parte do Internacional, porém, não deve ser feito nos próximos dias e ainda deve demorar. Isso porque a direção do clube e o estafe de Valencia combinaram de oficializar o contrato somente em julho, quando acaba o vínculo do atacante com o Fenerbahçe, da Turquia. A informação do acerto foi divulgada pelo jornalista Vagner Martins.

Enner Valencia é um dos principais nomes do atual plantel do Fener e ajuda o time na briga pelo título contra o Galatasaray. Desde que chegou ao clube, na temporada 2020/2021, o atacante já anotou 49 gols em 98 jogos disputados.