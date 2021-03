Inter evita punição a Ramírez por 'invasão' em jogo contra o Ypiranga

Ainda sem estar regularizado, treinador espanhol entrou em área não permitida durante jogo contra o Ypiranga no dia 14, no Beira-Rio

O departamento jurídico do Internacional conseguiu, junto ao Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol, cancelar o julgamento do treinador colorado Miguél Ángel Ramirez, que estava denunciado por entrar em área não permitida do Beira-Rio durante o jogo contra o Ypiranga, no dia 14 de março, pelo Campeonato Gaúcho.

Esta infração ocorreu em um momento no qual o treinador colorado, ainda sem ter o seu nome divulgado no BID, acabou ingressando no gramado do estádio colorado para passar instruções ao auxiliar técnico Osmar Loss, que comandava o time a beira do campo.

Pela ação, Ramírez estava denunciado no artigo 258-B, ou seja, invasão de local destinado á equipe de arbitragem ou local de partida, com punição de um a três jogos ou 15 a 180 dias de suspensão.

"Nós conseguimos, baseados no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), uma transação de pena, e com isto o Miguel Ángel Ramírez não será julgado nesta terça-feira e o Inter irá pagar um valor de multa estipulado pelo TJD, para a Federação Gaúcha de Futebol", explicou Rogério Pastl, advogado do Internacional, à reportagem da Goal.

O valor da multa será de R$ 8 mil e, segundo informações nos bastidores do Beira-Rio, será pago integralmente pelo treinador colorado. Ramírez, já regularizado, fez sua primeira participação oficial pelo Colorado no último domingo (21), comandando a equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo, também pelo Estadual.