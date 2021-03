Miguel Ángel Ramírez pode receber gancho mesmo antes de estrear pelo Inter

Técnico do Internacional foi flagrado 'invadindo' o gramado para passar informações aos auxiliares no duelo contra o Ypiranga, no domingo (14)

Miguel Ángel Ramírez, novo treinador do Internacional, não pôde estrear pelo Colorado na vitória por 4 a 2 contra o Ypiranga de Erechim. O nome do espanhol não foi publicado a tempo no Boletim Informativo Diário (BID), mas mesmo assim ele já está na mira do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Da arquibancada social do Beira-Rio, Ramírez acompanhou o jogo estrategicamente atrás do banco de reservas do Internacional. Com o novo comandante sem condições legais de trabalho, a equipe foi dirigida pelos auxiliares Martin Anselmi e Osmar Loss. No entanto, durante o segundo tempo, Ramírez foi flagrado duas vezes saindo de onde estava e ingressando no gramado para passar orientações a Anselmi e Loss.

*Inter perdendo de 2 a 1



*Miguel Ángel Ramírez desceu da arquibancada e conversou com o auxiliar



*Depois disso o Inter fez 4 a 2



A atitude do novo comandante colorado poderá gerar uma punição a ele antes mesmo de sua primeira partida oficial pelo Internacional. Segundo a procuradoria do TJD, o treinador será denunciado e irá a julgamento pelas invasões ao gramado.

“Vamos analisar as imagens para oferecer a denúncia. Miguel Ángel Ramírez não estava liberado para treinar e cometeu a infração de entrar por duas vezes no gramado para orientar o time”, disse Alberto Franco, procurador do TJD, para a Goal.

O espanhol pode ser denunciado no artigo 258-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por "invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante a realização, inclusive no intervalo regulamentar". Ramírez pode ser suspenso por até três partidas.

Caso pegue pena máxima, o espanhol poderia estrear somente no dia 11 de abril, quando o Inter recebe o São José. O treinador perderia os confrontos contra Novo Hamburgo (21 de março), Caxias (28) e Brasil de Pelotas (4 de abril).

O Internacional também deve ser denunciado pelo TJD. Como afirma o artigo 213, a equipe colorada deixou de tomar providencias capazes de prevenir e reprimir invasão de campo, com pena de multa de R$100,00 a R$100.000,00.