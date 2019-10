Inter e Santos ficam no 0 a 0, mas VAR anulou três gols; veja

Com o resultado, o Peixe voltou à terceira posição no Campeonato Brasileiro

Inter e fizeram um jogo movimentado no Beira Rio, neste domingo (13), pela 25ª rodada do Brasileirão. Foi o primeiro compromisso do desde a demissão do técnico Odair Hellmann.

O jogo terminou sem gols, resultado que levou o Santos a 48 pontos, caindo para a terceira posição – o voltou à vice-liderança. Já o Inter alcançou os 39 e segue em sexto.

Apesar do 0 a 0, as redes balançaram. O Inter teve dois gols anulados, e o Santos teve um. Veja abaixo.

Tailson marca para o Santos, mas lance estava impedido e gol é anulado!

ASSISTA! 💥 pic.twitter.com/jMxrKDbzgS — UOL Esporte (@UOLEsporte) October 13, 2019

QUE BOLAÇA DO EDENÍLSON, BICHO!!! Seria o primeiro do Inter no Beira-Rio, mas a arbitragem marcou impedimento. Olha aí como foi todo o lance! #BrasileirãoNoEI #BrasileirãoNaTNT #BrasileirãoNoEIPlus



🎙: @AndreHenning pic.twitter.com/Wp7ID27t0P — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) October 13, 2019