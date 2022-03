Inter e Botafogo disputam a contratação do atacante Wanderson

De olho no mercado do leste europeu em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, a direção do Inter está fazendo uma investida para contratar o atacante Wanderson, do russo Krasnodar.

Jogador de 27 anos, Wanderson tem cidadania brasileira e também belga, e fez toda a sua carreira no futebol europeu. Com o conflito, Wanderson conseguiu liberação do seu clube para sair do país e atuar por empréstimo por outro clube, bem como outros jogadores estrangeiros - o zagueiro Junior Alonso, ex-Atlético-MG, é um deles.

O atacante vem de uma longa parada no departamento médico: em 16 de maio de 2021, Wanderson sofreu uma séria lesão no tornozelo e só voltou a atuar em janeiro deste ano.

Mas o Colorado terá uma disputa no mercado de transferências, já que o Botafogo também demonstrou interesse na contratação do atacante. A direção do Inter, contudo, acabou avançando nas negociações e aguarda definir a vinda de Wanderson ainda esta semana.