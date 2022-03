Fifa libera que estrangeiros que atuavam em Rússia e Ucrânia joguem em outros países

A FIFA permitirá que atletas estrangeiros que defendem clubes de Rússia e Ucrânia atuem por outros clubes até junho de 2022 — há 129 gringos na primeira divisão do futebol russo e 95 na e elite ucraniana. O diretor da associação russa de jogadores, Aleksandr Zotov, é quem explica a situação.

O dirigente detalhou a situação à RB Sport, da Rússia. De acordo com ele, os contratos serão suspensos até junho de 2022, tendo a possibilidade de defender clubes de outros países.

"Como Krasnodar fez agora. Ou como, por exemplo, quando um jogador de futebol sai por empréstimo. Contratos suspensos apenas até junho de 2022", disse o diretor da entidade.

Existem cerca de 30 brasileiros na primeira divisão da Ucrânia e 13 no escalão principal da Rússia. O esporte foi paralisado na Ucrânia desde o início do conflito bélico no leste europeu. Na Rússia, os estrangeiros vivem clima de insegurança, mesmo que o torneio siga sendo disputado.