Alonso e outros estrangeiros são liberados pelo Krasnodar para deixar a Rússia

Os jogadores estrangeiros do Krasnodar, da Rússia, foram liberados pelo clube sem qualquer tipo de sanção nesta quarta-feira (02). A GOAL confirmou o caso com o estafe de Junior Alonso, zagueiro paraguaio que defende a equipe desde janeiro deste ano. Ele foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético-MG na temporada passada.

Ele e seus companheiros estrangeiros não terão que ficar no país em meio ao conflito bélico entre russos e ucranianos. A cidade de Krasnodar está a cerca de 430 quilômetros da região da Crimeia, onde parte do exército russo se instalou a fim de invadir a nação vizinha.

Com a autorização do clube para que os atletas do Krasnodar deixem a Rússia sem qualquer tipo de sanção, alguns nomes podem viajar rumo aos seus países. O zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o zagueiro Kaio (Brasil), o volante Grzegorz Krychowiak (Polônia), o meia-atacante Rémy Cabella (França) e os atacantes Wanderson (Brasil), Erik Botheim (Noruega) e Jhon Córdoba (Colômbia) estão liberados para deixar a Rússia neste momento.

Junior Alonso foi contratado por US$ 8 milhões (R$ 40,86 milhões na cotação atual) no último mercado da bola. O defensor assinou contrato até 30 de junho de 2025. Ele foi o segundo maior investimento do clube na janela de transferências. Jhon Córdoba custou 20 milhões de euros (R$ 113,66 milhões), e Erik Botheim foi adquirido por 5 milhões de euros (R$ 28,41 milhões).

Terça-feira (01), a GOAL conversou com representantes de atletas sul-americanos que atuam na Rússia e na Ucrânia. Há um movimento para que eles deixem os jogadores do futebol ucraniano deixem os seus clubes e atuem por empréstimo em outras ligas até que a situação no país se normalize. Por outro lado, não há movimento semelhante no país presidido por Vladimir Putin. A maioria entende que o local é mais seguro neste momento.

Alguns atletas que atuam no futebol russo cogitam a saída do local por causa das sanções sofridas pelo país por UEFA e FIFA. Os clubes estão proibidos de jogar competições internacionais enquanto houver conflito bélico. Os movimentos, contudo, não são uniformes.