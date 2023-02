Inter de Limeira x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 11ª do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Limeira e Guarani se enfrentam na tarde deste sábado (25), às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e do Paulistão Play, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

A Inter de Limeira não poderá atuar no Limeirão por conta das fortes chuvas que atingiram o estádio e abriram um enorme buraco no gramado. Por isso, a equipe atuará em Sorocaba, tentando se afastar da zona de rebaixamento geral da competição.

Sem técnico e tentando eliminar todas as possibilidades de rebaixamento, o Guarani já não pode conseguir avançar ao mata-mata do Paulistão, ocupando o último lugar do Grupo B, com dez pontos. Apesar de contar com a volta de Luciano Castan e Jamerson, a equipe ainda terá três desfalques.

Este será o 44º duelos das equipes, com o número de empates, 18 vezes, prevalecendo entre as equipes. O Guarani, por sua vez, tem 15 vitórias, enquanto a Inter de Limeira soma 10 conquistas.

Prováveis escalações

Inter de Limeira: Leo; Leo, L. Silva, Douglas, Mário; Claudinei, Uillian Correia, Matheus Oliveira; Bill, Teles e Chrigor.

Guarani: Tony; Alvariño, Lucão, Luciano Castan, Jamerson; Rios, Isaque, Giovanni Augusto, Matheus Barbosa; Jenison e Bruno José.

Desfalques

Inter de Limeira

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Derek, Kozlinski e Mayk, lesionados, estão fora.

Quando é?