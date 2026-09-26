O ex-treinador argentino Ricardo La Volpe fez duras críticas ao seu compatriota Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, expressando sua rejeição ao estilo de jogo baseado em contra-ataques, ao mesmo tempo em que elogiou o trabalho de Lionel Scaloni à frente da seleção argentina.

Em entrevista à rádio "D Sports", La Volpe, que fez parte da geração campeã da Copa do Mundo com a Argentina em 1978, afirmou: "Se o time do Simeone está jogando, mudo de canal ou vou tomar um café com meus amigos. Não gosto de treinadores que focam nos contra-ataques; simplesmente não assisto às partidas deles".

A rivalidade entre La Volpe e Simeone remonta a um período anterior no Campeonato Argentino, quando o "Cholo" vivia sua segunda passagem como treinador do Estudiantes de La Plata, com o qual conquistou o título do Torneio Apertura em 2006, após superar o Boca Juniors comandado por La Volpe em um confronto histórico nas fases eliminatórias.

Por outro lado, La Volpe demonstrou admiração pelo trabalho de Scaloni com a seleção argentina, defendendo sua permanência no comando do tricampeão mundial, e disse: "Gostaria que Scaloni continuasse. Ele chegou e teve que mudar a abordagem de toda uma geração. Formou um time e, o mais importante para mim, construiu uma filosofia de jogo. Seu time jogou bem, e é isso que me agrada nele".

O treinador argentino também falou sobre Lionel Messi e seu futuro na seleção, elogiando o nível que o capitão argentino ainda apresenta apesar da idade avançada.

La Volpe afirmou: "Ele mostrou seu profissionalismo ao disputar a Copa do Mundo. Na partida em que o vi jogar contra o Cruz Azul na Copa dos Campeões, fiquei impressionado com sua habilidade e inteligência. Não acreditei que, nessa idade, ainda tivesse aquela velocidade fulminante e aquela força imensa. Há coisas nele que são simplesmente natas".