O ex-treinador argentino Ricardo La Volpe dirigiu duras críticas ao seu compatriota Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, manifestando sua rejeição ao estilo de jogo baseado nos contra-ataques, ao mesmo tempo em que elogiou o trabalho de Lionel Scaloni à frente da seleção argentina.

Em entrevista à rádio "D Sports", La Volpe, que fez parte da geração campeã da Copa do Mundo com a Argentina em 1978, afirmou: "Se o time do Simeone está jogando, eu mudo de canal ou vou tomar um café com meus amigos. Não gosto de treinadores que se concentram nos contra-ataques; simplesmente não assisto aos jogos deles".

A rivalidade entre La Volpe e Simeone remonta a um período anterior no Campeonato Argentino, quando o "Cholo" cumpria sua segunda passagem como treinador do Estudiantes de La Plata, com quem conquistou o título do Torneo Apertura de 2006, após superar o Boca Juniors, comandado por La Volpe, em um confronto histórico nas fases eliminatórias.

Por outro lado, La Volpe demonstrou admiração pelo que Scaloni apresentou com a seleção argentina, defendendo sua permanência no comando do tricampeão mundial, e disse: "Eu gostaria que Scaloni continuasse. Ele chegou e teve que mudar a abordagem de toda uma geração. Formou um time e, o mais importante para mim, construiu uma filosofia de jogo. Sua equipe jogou bem, e é isso que me agrada nele".

O treinador argentino também falou sobre Lionel Messi e seu futuro na seleção, elogiando o nível que o capitão da Argentina ainda apresenta apesar da idade avançada.

La Volpe afirmou: "Ele mostrou seu profissionalismo ao participar da Copa do Mundo. Na partida em que o vi jogar contra o Cruz Azul na Copa dos Campeões, fiquei impressionado com sua habilidade e inteligência. Não acreditei que, nessa idade, ele ainda tivesse aquela velocidade fulminante e aquela força imensa. Há coisas nele que são simplesmente natas".