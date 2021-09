PSG procurou Messi em janeiro, mas ele queria ficar no Barcelona, diz Leonardo

O dirigente aproveitou para comentar outras questões envolvendo o elenco francês

O diretor de futebol do Paris Saint-Germain, Leonardo, concedeu uma entrevista para o Canal+ , da França, dizendo que o clube francês havia procurado Lionel Messi em janeiro, e que o craque argentino queria continuar no Barcelona. Além disso, ele aproveitou para comentar outras questões relacionadas ao elenco parisiense.

Leonardo disse que o Paris Saint-Germain estava em contato com Messi desde o começo do ano: "Foi feito da maneira perfeita. Messi é uma pessoa muito decente, séria e concreta. A ideia dele era ficar em Barcelona. Não posso esconder que tínhamos contatos antes."

"Conversamos, mas sempre depois de janeiro, quando ele estava a seis meses do fim de seu contrato. Não o contatamos antes disso", disse o diretor.

"Acho que a ideia dele era continuar no Barcelona e possivelmente se aposentar lá, mas quando acabou, a vontade de vir que ele demonstrou nos motivou muito a contratá-lo. Imagine um jogador como Messi vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, é uma coisa enorme, muito legal."

“Não vou entrar em detalhes, mas a forma como aconteceu é impactante. Ele não fala muito, mas acontece."

( Foto: Getty Images)

O dirigente brasileiro aproveitou para demonstrar suas preocupações com as duras entradas sofridas por Messi, principalmente pela falta perigosa que ele sofreu defendendo a Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. "Estou assustado até na Ligue 1. Estou pedindo muita atenção a isso. Eu entendo, nós somos humanos."

"A única coisa que pedimos é que não desejemos um tratamento especial, mas que haja um cumprimento das regras. Devemos proteger. Devemos proteger o belo jogo."

Leonardo comentou a situação de Sergio Ramos, que ainda não estreou desde sua contratação: "Sabíamos que ele estava fora de forma, que se recuperava de uma lesão. Então ele tirou férias, então chegamos a um acordo. É um contrato de dois anos, não um contrato de dois meses. Ele não está pronto, só isso."

Para completar, o dirigente brasileiro falou da competição entre Kaylor Navas e Gianluigi Donnarumma: "Hoje, estamos criando concorrência em todos os lugares. Estamos falando de um goleiro de 22 anos e Navas de 34 anos."

"Tendo eles, vamos dar um jeito e conversar, mas está tudo claro. Não apenas para os dois goleiros, mas para todos. O treinador decidirá. Quando houver reações, nós administraremos. Isso nos dá a verdadeira competitividade que desejamos", completou Leonardo.