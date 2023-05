Início recorde do Botafogo no Brasileirão diz mais sobre o Alvinegro que sobre título

Equipe treinada por Luís Castro faz o melhor início de campanha após cinco rodadas no Campeonato Brasileiro

A vitória maiúscula por 3 a 0 do Botafogo sobre o Corinthians, dentro do Estádio Nilton Santos, gols de Tiquinho Soares (2x) e Eduardo, faz o Glorioso igualar o recorde do São Paulo de 2011. São as únicas equipes 100% após as cinco primeiras rodadas no Brasileirão de pontos corridos. A versão 2023 da Estrela Solitária lidera de forma isolada. O espetacular início do time de Luís Castro impõe tabus a serem superados e não diz muita coisa, ao menos ainda, em relação a título, mas dá motivos de verdade para o torcedor sonhar.

Primeiro, vamos aos tabus: o já citado São Paulo de 2011, líder 100% após as cinco rodadas iniciais daquela edição do Campeonato Brasileiro, sequer conseguiu vaga na Libertadores. Terminou em sexto e viu o Corinthians ser campeão. O outro tabu envolve o próprio Corinthians, que em 2017 foi o único clube, até hoje, a ser líder isolado após cinco rodadas do Brasileirão e após as 38 de todo o certame. Ou seja, no que diz respeito ao título, ainda falta muito caminho a ser trilhado e muita história a ser contada nesta Série A. De qualquer forma, o Botafogo já tem 15 pontos em sua conta. E os conquistou jogando bem e demonstrando ter boas opções.

Mas o que importa de verdade para o Botafogo, em meio a este início espetacular de Brasileirão 2023, é olhar para si e ver o quanto avançou em relação aos últimos anos. Hoje, o torcedor botafoguense se dá ao direito de fazer algo que lhe havia sido arrancado nas últimas décadas: o alvinegro sonha e, como demonstrou nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos, canta que está sonhando. Nada mais justo.

Vitor Silva/Botafogo FR

Quando John Textor adquiriu a SAF alvinegra, em 2022, houve o misto de alívio e felicidade. O clube, enfim, sentiu que um dia poderia voltar a ser protagonista. A primeira partida desta Era Textor foi justamente contra o Corinthians. Os botafoguenses encheram o seu estádio, esperando logo de cara uma demonstração de força que não veio – a derrota por 3 a 1 teve enorme superioridade corintiana. No futebol, as coisas nem sempre acontecem de uma hora para a outra. De lá até a vitória por 3 a 0 neste Brasileirão de 2023, muita coisa aconteceu. Inclusive crises de resultados. Mas hoje é possível olhar para o Glorioso e imaginar que estamos vendo um time capaz de disputar as posições mais altas. É um baita avanço no caminho de concretizar o sonho que todo botafoguense que ver se tornar realidade.